Через КПВВ "Новотроїцьке" на окупований Донбас прослідували 30 вантажівок із гуманітаркою від ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Через КПВВ “Новотроїцьке” до тимчасово неконтрольованої території прослідувало 30 вантажівок з гуманітарною допомогою. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
“23 автомобілі перевозили більше 500 тонн будівельних матеріалів від гуманітарної організації “Регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців в Білорусі, Молдові, Україні”. Інші 7 були завантажені продовольчими наборами загальною вагою 115 тонн від Місії Міжнародного комітету “Червоний Хрест”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією прикордонників, гуманітарна допомога призначалася для жителів Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо, 26 січня бойовики не пропустили на окуповану територію 25 автомобілів з гуманітарним вантажем від Організації Об’єднаних Націй.