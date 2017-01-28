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Через КПВВ "Новотроїцьке" на окупований Донбас прослідували 30 вантажівок із гуманітаркою від ООН

Київ • УНН

 • 10364 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Через КПВВ “Новотроїцьке” до тимчасово неконтрольованої території прослідувало 30 вантажівок з гуманітарною допомогою. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

“23 автомобілі перевозили більше 500 тонн будівельних матеріалів від гуманітарної організації “Регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців в Білорусі, Молдові, Україні”. Інші 7 були завантажені продовольчими наборами загальною вагою 115 тонн від Місії Міжнародного комітету “Червоний Хрест”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією прикордонників, гуманітарна допомога призначалася для жителів Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, 26 січня бойовики не пропустили на окуповану територію 25 автомобілів з гуманітарним вантажем від Організації Об’єднаних Націй.

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