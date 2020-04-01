Из-за коронавируса отменили знаменитый Байройтский фестиваль

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Руководство ежегодного музыкального Байройтского фестиваля, который должен был проходить с 25 июля по 30 августа, приняло решение отказаться от его организации в текущем году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили организаторы, передает УНН со ссылкой на DW.