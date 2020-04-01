Из-за коронавируса отменили знаменитый Байройтский фестиваль
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Руководство ежегодного музыкального Байройтского фестиваля, который должен был проходить с 25 июля по 30 августа, приняло решение отказаться от его организации в текущем году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили организаторы, передает УНН со ссылкой на DW.
Решение принято по согласованию с федеральным правительством, властями Баварии, города Байройта и Обществом друзей Байройта.
При этом запланированная премьера оперы Рихарда Вагнера "Кольцо нибелунга" в новой инсценировке переносится, предположительно, на 2022 год.
Программа следующего сезона будет переверстана, в нее включат рад спектаклей, которые должны были быть показаны летом 2020 года, включая "Тангейзера и состязание певцов в Вартбурге" и "Лоэнгрина".
Музыкальный летний фестиваль был основан Вагнером и с 1876 года проводится в баварском Байройте. За всю его историю было лишь два периода - с 1914 по 1923 и с 1945 по 1950 годы, - когда смотр не устраивался.
Напомним, из-за коронавируса прекращен отбор участников на Евровидение для юных музыкантов.