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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 56957 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Из-за коронавируса прекращен отбор участников на Евровидение для юных музыкантов

Из-за коронавируса прекращен отбор участников на Евровидение для юных музыкантов

Киев  •  УНН

 • 12928 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Отбор участников на конкурс "Евровидение юных музыкантов-2020" приостановлен из-за отсрочки самого конкурса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на организаторов украинского отбора.

"В связи с отложением на неопределенный срок международного конкурса "Евровидение юных музыкантов-2020" правление UA:Общественное вещание приняло решение о прекращении отбора участника на конкурс от Украины и отмену действия Положения об отборе участника", - говорится в заявлении.

Так, до официального отложения конкурса "Евровидение юных музыкантов-2020" комитет успел осуществить экспертное рассмотрение более 30 заявок, поданных на отбор.

Как отмечается, 18 марта Европейский вещательный союз и хорватский вещатель-организатор HRT из-за пандемии коронавируса решили отложить международный конкурс "Евровидение юных музыкантов-2020", который планировали провести 17 июня (полуфинал) и 21 июня (финал) в городе Загребе (Хорватия).

Как ранее сообщал УНН, зал "Евровидения" в Нидерландах переоборудуют для людей с коронавирусом.

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