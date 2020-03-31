Из-за коронавируса прекращен отбор участников на Евровидение для юных музыкантов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Отбор участников на конкурс "Евровидение юных музыкантов-2020" приостановлен из-за отсрочки самого конкурса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на организаторов украинского отбора.
"В связи с отложением на неопределенный срок международного конкурса "Евровидение юных музыкантов-2020" правление UA:Общественное вещание приняло решение о прекращении отбора участника на конкурс от Украины и отмену действия Положения об отборе участника", - говорится в заявлении.
Так, до официального отложения конкурса "Евровидение юных музыкантов-2020" комитет успел осуществить экспертное рассмотрение более 30 заявок, поданных на отбор.
Как отмечается, 18 марта Европейский вещательный союз и хорватский вещатель-организатор HRT из-за пандемии коронавируса решили отложить международный конкурс "Евровидение юных музыкантов-2020", который планировали провести 17 июня (полуфинал) и 21 июня (финал) в городе Загребе (Хорватия).
Как ранее сообщал УНН, зал "Евровидения" в Нидерландах переоборудуют для людей с коронавирусом.