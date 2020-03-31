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Через коронавірус припинено відбір учасників на Євробачення для юних музикантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Відбір учасників на конкурс "Євробачення юних музикантів-2020" припинений через відтермінування самого конкурсу. Про це повідомляє УНН з посиланням на організаторів українського відбору.

Через коронавірус припинено відбір учасників на Євробачення для юних музикантів

“У зв’язку з відкладенням на невизначений термін міжнародного конкурсу "Євробачення юних музикантів-2020“ правління UA:Суспільне мовлення ухвалило рішення про припинення відбору учасника на конкурс від України та скасування чинності Положення про відбір учасника”, — йдеться у заяві.

Так, до офіційного відкладення конкурсу “Євробачення юних музикантів-2020” комітет устиг здійснити експертний розгляд понад 30 заявок, поданих на відбір.

Як зазначається, 18 березня Європейська мовна спілка й хорватський мовник-організатор HRT через пандемію коронавірусу вирішили відкласти міжнародний конкурс “Євробачення юних музикантів-2020”, який планували провести 17 червня (півфінал) та 21 червня (фінал) у місті Загребі (Хорватія).

Як раніше повідомляв УНН, зал “Євробачення” в Нідерландах переобладнують для людей з коронавірусом.

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