Через коронавірус припинено відбір учасників на Євробачення для юних музикантів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Відбір учасників на конкурс "Євробачення юних музикантів-2020" припинений через відтермінування самого конкурсу. Про це повідомляє УНН з посиланням на організаторів українського відбору.
“У зв’язку з відкладенням на невизначений термін міжнародного конкурсу "Євробачення юних музикантів-2020“ правління UA:Суспільне мовлення ухвалило рішення про припинення відбору учасника на конкурс від України та скасування чинності Положення про відбір учасника”, — йдеться у заяві.
Так, до офіційного відкладення конкурсу “Євробачення юних музикантів-2020” комітет устиг здійснити експертний розгляд понад 30 заявок, поданих на відбір.
Як зазначається, 18 березня Європейська мовна спілка й хорватський мовник-організатор HRT через пандемію коронавірусу вирішили відкласти міжнародний конкурс “Євробачення юних музикантів-2020”, який планували провести 17 червня (півфінал) та 21 червня (фінал) у місті Загребі (Хорватія).
Як раніше повідомляв УНН, зал “Євробачення” в Нідерландах переобладнують для людей з коронавірусом.