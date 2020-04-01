Через коронавірус скасували знаменитий Байройтський фестиваль у Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Керівництво щорічного музичного Байройтського фестивалю, який повинен був проходити з 25 липня по 30 серпня, прийняв рішення відмовитися від його організації в поточному році через пандемію коронавірусу. Про це повідомили організатори, передає УНН з посиланням на DW.
Рішення прийнято за погодженням з федеральним урядом, владою Баварії, міста Байройта і Товариством друзів Байройта.
При цьому запланована прем'єра опери Ріхарда Вагнера "Кільце Нібелунгів" в новому інсценуванні переноситься, імовірно, на 2022 рік.
Програма наступного сезону буде перевидана, в неї включать низку вистав, які повинні були бути показані влітку 2020 року, включаючи "Тангейзера і змагання співаків в Вартбурге" і "Лоенгріна".
Музичний літній фестиваль був заснований Вагнером і з 1876 року проводиться в баварському Байройті. За всю його історію було лише два періоди - з 1914 по 1923 і з 1945 по 1950 роки, - коли огляд не проводили.
Нагадаємо, через коронавірус припинено відбір учасників на Євробачення для юних музикантів.