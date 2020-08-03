Из-за карантина доступ к пенсиям на Донбассе заблокирован - правозащитники
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Из-за карантинных ограничений, введенных в связи с COVID-19, на Донбассе заблокирован доступ людей к пенсиям. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на информацию правозащитной организации Human Rights Watch.
В сообщении Human Rights Watch отмечается, что ограничения приводят к трудностям, в частности, пенсионерам нужно пересекать блокпосты каждые 60 дней, чтобы забрать пенсии.
"Ограничения, связанные с пандемией, сделали ситуацию хуже, почти полностью отрезав доступ к пенсиям... Отмена ограничений на поездки, надеемся, поможет пенсионерам немного облегчить жизнь, но пандемия должна подтолкнуть украинское правительство к срочному поиску постоянных решений, чтобы пенсионеры могли получить пенсию легче", - добавили в сообщении.
Напомним, как сообщили в правительстве, 272 тысячи пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса, ждут открытия КПВВ для получения пенсий.