Из-за футбольного матча возможно ограничение работы столичного метро

"28 октября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Львов"(Львов), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Напомним, на стене станции киевского метрополитена "Почайна" смонтировано название станции.