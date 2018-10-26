У київському метро замінили назву "Петрівка" на "Почайна"

"На колійній стіні "Почайни" змонтовано назву станції. Повністю роботи з встановлення літер, а відповідно завершення процесу перейменування, будуть проведені найближчими днями", - сказано у повідомлені.



Нагадаємо, що рішення про зміну назви станції "Петрівка" на "Почайну", а також Куренівсько-Червоноармійської лінії метро на Оболонсько-Теремківську Київрада ухвалила у лютому цього року. Депутати доручили підприємству провести необхідні роботи.



Відтак, було передруковано усі карти, що розміщуються у вагонах поїздів, як лінійні, так і великі, замінено назву у навігації на кожній станції та пересадочних вузлах, інформацію внесено у всю необхідну документацію та ресурси, тощо.



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Як повідомляв УНН, у столичному метро назву "Петрівка" на вказівниках та моніторах уже замінили на "Почайна"



Загалом за майже 58 років роботи у столичній підземці Київрадою було перейменовано 14 станцій. Одна з них, нинішній "Майдан Незалежності", змінювала назву двічі.



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