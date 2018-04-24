Почайна замість Петрівки: у метро показали, як виглядатиме назва станції
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У столичному метрополітені показали, як виглядатиме назва станції "Почайна", передає УНН.
"Незабаром на "Почайній". Для усіх, хто цікавився, якими будуть букви", - повідомили на офіційній сторінці столичного метро у Facebook, додавши світлину-візуалізацію.
Нагадаємо, у лютому Київрада на пленарному засіданні проголосувала за перейменування станції київського метрополітену "Петрівка" на "Почайна".
Також Київрада підтримала проект перейменування лінії метрополітену Куренівсько-Червоноармійська в лінії Оболонська-Теремківська.
За відповідне рішення проголосували 70 депутатів, проти – 0, утримались – 0, 16 депутатів не голосували.