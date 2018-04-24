Почайна вместо Петровки: в метро показали, как будет выглядеть название станции

"Скоро на "Почайной". Для всех, кто интересовался, какими будут буквы", - сообщили на официальной странице столичного метро в Facebook, добавив фотографию-визуализацию.

Напомним, в феврале Киевсовет на пленарном заседании проголосовал за переименование станции киевского метрополитена "Петровка" на "Почайна".

Также Киевсовет поддержал проект переименования линии метрополитена Куреневско-Красноармейская в линию Оболонская-Теремковская.

За соответствующее решение проголосовали 70 депутатов, против - 0, воздержались - 0, 16 депутатов не голосовали.