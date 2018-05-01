Нові вказівники та підпис на моніторах: як Почайна витісняє Петрівку із столичного метро
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У столичному метро назву "Петрівка" на вказівниках та моніторах уже замінили на "Почайна", передає кореспондент УНН.
За словами кореспондента, назву "Почайна" можна помітити на екранах моніторів у вагонах, а також на вказівниках, навпроти перону, де зазначено усі станції гілки у відповідному напрямку.
Із вивісок із підствіткою "Почайна" теж уже витіснила "Петрівку". Щоправда, стару назву можна побачити на вході на станцію, на стіні навпроти перону, а також - на інформаційних покажчиках у самих вагонах.
Також назва "Петрівка" звучить і під час оголошення станцій на синій гілці метро.
Раніше у столичному метрополітені показали, як виглядатиме назва станції "Почайна".
Нагадаємо, у лютому Київрада на пленарному засіданні проголосувала за перейменування станції київського метрополітену "Петрівка" на "Почайна".
Також Київрада підтримала проект перейменування лінії метрополітену Куренівсько-Червоноармійська в лінії Оболонська-Теремківська.
За відповідне рішення проголосували 70 депутатів, проти – 0, утримались – 0, 16 депутатів не голосували.