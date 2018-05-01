Новые указатели и подпись на мониторах: как Почайна вытесняет Петровку из столичного метро

По словам корреспондента, название "Почайна" можно заметить на экранах мониторов в вагонах, а также на указателях, напротив перрона, где указано все станции ветки в соответствующем направлении.

С вывесок с подстветкой "Почайна" тоже уже вытеснила "Петровку". Правда, старое название можно увидеть на входе на станцию, на стене напротив перрона, а также - на информационных указателях в вагонах.

Также название "Петровка" звучит и во время объявления станций на синей ветке метро.

Ранее в столичном метрополитене показали, как будет выглядеть название станции "Почайна".

Напомним, в феврале Киевсовет на пленарном заседании проголосовал за переименование станции киевского метрополитена "Петровка" на "Почайна".

Также Киевсовет поддержал проект переименования линии метрополитена Куреневско-Красноармейская на линию Оболонская-Теремковская.

За соответствующее решение проголосовали 70 депутатов, против - 0, воздержались - 0, 16 депутатов не голосовали.