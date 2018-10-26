В киевском метро заменили название "Петровка" на "Почайна"

"На путевой стене "Почайны" смонтировано название станции. Полностью работы по установке букв, а соответственно завершения процесса переименования, будут проведены в ближайшие дни", - говорится в сообщении.



Напомним, что решение об изменении названия станции "Петровка" на "Почайну", а также Куреневско-Красноармейскую линию метро на Оболонско-Теремковскую Киевсовет принял в феврале этого года. Депутаты поручили предприятию провести необходимые работы.



Следовательно, было перепечатано все карты, которые размещаются в вагонах поездов, как линейные, так и большие, заменено название в навигации на каждой станции и пересадочных узлах, информацию внесено во всю необходимую документацию и ресурсы, и тому подобное.



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Как сообщал УНН, в столичном метро название "Петровка" на указателях и мониторах уже заменили на "Почайна"



Всего за почти 58 лет работы в столичной подземке Киевсоветом было переименовано 14 станций. Одна из них, нынешний "Майдан Незалежности", меняла название дважды.



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