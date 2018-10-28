Через футбольний матч можливе обмеження роботи столичного метро
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сьогодні, 28 жовтня, через проведення на НСК “Олімпійський” футбольного матчу можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену. Про це у мережі Facebook повідомила прес-служба КП “Київський метрополітен”, передає УНН.
“28 жовтня, у зв’язку із проведенням на НСК “Олімпійський” футбольного матчу між командами “Динамо” (Київ) та “Львів” (Львів), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену. Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”, — йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, на стіні станції київського метрополітену “Почайна” змонтовано назву станції.