Из-за ДТП с трамваем в больницу попали девять человек
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Из-за столкновения трамвая с маршруткой в Запорожье в больницу было направлено 9 человек. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области, передает УНН.
"В результате аварии с телесными повреждениями госпитализированы в больницу водитель Volkswagen и его пассажир, житель Запорожья 1959 года рождения. 7 пассажиров этого же автомобиля были также доставлены в больницу и после оказания медицинской помощи отпущены домой", – говорится в сообщении.
В полиции сообщили, что сигнал о ДТП на перекрестке улиц Героев 55-й бригады и 8-го Марта поступил вчера вечером, около 17:27. Женщина-водитель трамвая, не остановившись на красный сигнал светофора, столкнулся с маршруткой Volkswagen, после чего произошло столкновение последнего транспортного средства с автомобилем Mazda.
Сейчас открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Устанавливаются все обстоятельства аварии.
Напомним, в Запорожье на регулируемом перекрестке столкнулись трамвай, маршрутка и микроавтобус, в результате ДТП пострадали люди.