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Через ДТП з трамваєм до лікарні потрапили дев'ятеро людей

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 22 листопада. УНН. Через зіткнення трамваю з маршруткою у Запоріжжі до лікарні було направлено 9 осіб. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції України у Запорізькій області, передає УНН.

"Внаслідок аварії з тілесними ушкодженнями госпіталізовані у лікарню водій Volkswagen та його пасажир, мешканець Запоріжжя 1959 року народження. 7 пасажирів цього ж автомобіля були також доставлені до лікарні та після надання медичної допомоги відпущені додому", – йдеться в повідомленні.

У поліції повідомили, що сигнал про ДТП на перехресті вулиць Героїв 55-ї бригади та 8-го Березня надійшов вчора ввечері, близько 17:27. Жінка-водій трамваю, не зупинившись на червоний сигнал світлофора, зіткнулася з маршруткою Volkswagen, після чого сталося зіткнення останнього транспортного засобу з автомобілем Mazda.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Встановлюються усі обставини аварії.

Нагадаємо, у Запоріжжі на регульованому перехресті зіткнулися трамвай, маршрутка та мікроавтобус, внаслідок ДТП постраждали люди.

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