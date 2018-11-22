Через ДТП з трамваєм до лікарні потрапили дев'ятеро людей

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 22 листопада. УНН. Через зіткнення трамваю з маршруткою у Запоріжжі до лікарні було направлено 9 осіб. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції України у Запорізькій області, передає УНН.