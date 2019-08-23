Из-за Дня Государственного флага перекроют центр Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Во время празднования Дня Государственного флага Украины 23 августа предусмотрены изменения в организации дорожного движения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
В частности, 23 августа предусмотрен запрет движения транспорта:
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- с 7:00 до окончания мероприятий - на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной) во время церемонии торжественного поднятия Государственного флага Украины возле административного здания Киевского городского совета (ул. Крещатик, 36);
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- с 7:00 до 24 августа 18:00 на Русановском бульваре (возле памятника Н. Гоголю, а также на перекрестке Русановской набережной и Русановского бульвара) на время подготовки и проведения спортивно-массового мероприятия "Забег в вышиванках "Кубок ко Дню Независимости Украины";
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Также транспортное движение временно ограничат на время подготовки и проведения праздничных мероприятий 23 августа с 17:00 до завершения мероприятий 24 августа на:
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- ул. Большой Житомирской от ул. Владимирской до ул. Михайловской,
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- ул. Михайловской от Владимирского проезда до ул. Крещатик,
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- ул. Костельной от ул. Михайловской до ул. Трехсвятительской,
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- ул. Трехсвятительской от ул. Крещатик до Михайловской площади,
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- Владимирском спуске от ул. Петра Сагайдачного до Европейской площади,
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- ул. Михаила Грушевского от Петровской аллеи до Европейской площади,
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- в случае необходимости на ул. Михаила Грушевского от ул. Садовой до Петровской аллеи, а также на Петровской аллее и Парковой дороге от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского,
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- ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади,
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- ул. Архитектора Городецкого от ул. Марии Заньковецкой до ул. Крещатик,
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- аллее Героев Небесной Сотни от ул. Ольгинской до ул. Крещатик.
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Напомним, с утра 23 августа в Киеве наблюдаются пробки.