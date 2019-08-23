Из-за Дня Государственного флага перекроют центр Киева

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 39930 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118460 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129160 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120363 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124924 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127978 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152747 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150948 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140814 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 200933 просмотра

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Из-за Дня Государственного флага перекроют центр Киева

Из-за Дня Государственного флага перекроют центр Киева

Киев  •  УНН

 • 13708 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Во время празднования Дня Государственного флага Украины 23 августа предусмотрены изменения в организации дорожного движения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В частности, 23 августа предусмотрен запрет движения транспорта:

  • с 7:00 до окончания мероприятий - на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной) во время церемонии торжественного поднятия Государственного флага Украины возле административного здания Киевского городского совета (ул. Крещатик, 36);
  • с 7:00 до 24 августа 18:00 на Русановском бульваре (возле памятника Н. Гоголю, а также на перекрестке Русановской набережной и Русановского бульвара) на время подготовки и проведения спортивно-массового мероприятия "Забег в вышиванках "Кубок ко Дню Независимости Украины";

Также транспортное движение временно ограничат на время подготовки и проведения праздничных мероприятий 23 августа с 17:00 до завершения мероприятий 24 августа на:

  • ул. Большой Житомирской от ул. Владимирской до ул. Михайловской,
  • ул. Михайловской от Владимирского проезда до ул. Крещатик,
  • ул. Костельной от ул. Михайловской до ул. Трехсвятительской,
  • ул. Трехсвятительской от ул. Крещатик до Михайловской площади,
  • Владимирском спуске от ул. Петра Сагайдачного до Европейской площади,
  • ул. Михаила Грушевского от Петровской аллеи до Европейской площади,
  • в случае необходимости на ул. Михаила Грушевского от ул. Садовой до Петровской аллеи, а также на Петровской аллее и Парковой дороге от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского,
  • ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади,
  • ул. Архитектора Городецкого от ул. Марии Заньковецкой до ул. Крещатик,
  • аллее Героев Небесной Сотни от ул. Ольгинской до ул. Крещатик.

Напомним, с утра 23 августа в Киеве наблюдаются пробки.

Украинские Национальные Новости

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