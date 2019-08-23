Через День Державного прапора перекриють центр Києва

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Під час святкування Дня Державного прапора України 23 серпня передбачено зміни до організації дорожнього руху. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КМДА.

Зокрема, 23 серпня передбачено заборону рух транспорту:

  • з 7:00 до закінчення заходів — на вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Прорізної) під час церемонії урочистого підняття Державного прапора України біля адміністративної будівлі Київської міської ради (вул. Хрещатик, 36);
  • з 7:00 до 24 серпня 18:00 на Русанівському бульварі (біля пам’ятника М. Гоголю, а також на перехресті Русанівської набережної та Русанівського бульвару) на час підготовки та проведення спортивно-масового заходу “Забіг у вишиванках “Кубок до Дня Незалежності України”;

Також транспортний рух тимчасово обмежать на час підготовки і проведення святкових заходів 23 серпня з 17:00 до завершення заходів 24 серпня на:

  • вул. Великій Житомирській від вул. Володимирської до вул. Михайлівської,
  • вул. Михайлівській від Володимирського проїзду до вул. Хрещатик,
  • вул. Костьольній від вул. Михайлівської до вул. Трьохсвятительської,
  • вул. Трьохсвятительській від вул. Хрещатик до Михайлівської площі,
  • Володимирському узвозі від вул. Петра Сагайдачного до Європейської площі,
  • вул. Михайла Грушевського від Петрівської алеї до Європейської площі,
  • у разі потреби на вул. Михайла Грушевського від вул. Садової до Петрівської алеї, а також на Петрівській алеї та Парковій дорозі від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського,
  • вул. Хрещатик від вул. Богдана Хмельницького до Європейської площі,
  • вул. Архітектора Городецького від вул. Марії Заньковецької до вул. Хрещатик,
  • алеї Героїв Небесної Сотні від вул. Ольгинської до вул. Хрещатик.

Нагадаємо, з ранку 23 серпня у Києві спостерігаються затори.

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