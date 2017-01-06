Из-за аварии вертолета погибли два человека в Лос-Анджелесе

В результате происшествия погибли два человека, находившиеся на борту вертолета. После многочасовых поисков тела погибших были обнаружены на дне гавани.

Отмечается, что воздушное судно вылетело с аэродрома в городе Торренс для воздушной фотосессии.

Как сообщал УНН, в Венесуэле обнаружили пропавший вертолет Ми-17.