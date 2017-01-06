Из-за аварии вертолета погибли два человека в Лос-Анджелесе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В порту Лос-Анджелеса потерпел крушение вертолет Robinson R-22, после чего он затонул в водах Тихого океана, передает УНН со ссылкой на Los Angeles Times.
В результате происшествия погибли два человека, находившиеся на борту вертолета. После многочасовых поисков тела погибших были обнаружены на дне гавани.
Отмечается, что воздушное судно вылетело с аэродрома в городе Торренс для воздушной фотосессии.
Как сообщал УНН, в Венесуэле обнаружили пропавший вертолет Ми-17.