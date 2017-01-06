Через аварію вертольота загинуло двоє осіб у Лос-Анджелесі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. У порту Лос-Анджелеса зазнав аварії вертоліт Robinson R-22, після чого він затонув у водах Тихого океану, передає УНН з посиланням на Los Angeles Times.
В результаті події загинули дві людини, що знаходилися на борту вертольота. Після багатогодинних пошуків тіла загиблих були виявлені на дні гавані.
Відзначається, що повітряне судно вилетіло з аеродрому в місті Торренс для повітряної фотосесії.
Як повідомляв УНН, у Венесуелі виявили зниклий вертоліт Мі-17.