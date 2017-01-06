Через аварію вертольота загинуло двоє осіб у Лос-Анджелесі

В результаті події загинули дві людини, що знаходилися на борту вертольота. Після багатогодинних пошуків тіла загиблих були виявлені на дні гавані.

Відзначається, що повітряне судно вилетіло з аеродрому в місті Торренс для повітряної фотосесії.

Як повідомляв УНН, у Венесуелі виявили зниклий вертоліт Мі-17.