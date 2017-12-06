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10 марта, 15:15 • 123513 просмотра

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Из-за аварии в Кропивницком более полусотни домов и детсады остались без тепла

Киев  •  УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 6 декабря. УНН. Сегодня в Кропивницком без теплоснабжения остались 51 жилой дом и 2 детсада. Об этом сообщили в пресс-службе ГП “Кировоградтепло”, передает УНН.

Согласно информации, теплоснабжение прекратили из-за порыва в теплокамере № 5 на ул.Жадова.

В данный момент ведутся ремонтные работы.

Напомним, 3 декабря порыв в системе водоснабжения вызвал остановку в Кропивницком крупнейшей юго-западной котельной. Из-за этого в городе 300 жилых домов остались без тепла.

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