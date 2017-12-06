Из-за аварии в Кропивницком более полусотни домов и детсады остались без тепла
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 6 декабря. УНН. Сегодня в Кропивницком без теплоснабжения остались 51 жилой дом и 2 детсада. Об этом сообщили в пресс-службе ГП “Кировоградтепло”, передает УНН.
Согласно информации, теплоснабжение прекратили из-за порыва в теплокамере № 5 на ул.Жадова.
В данный момент ведутся ремонтные работы.
Напомним, 3 декабря порыв в системе водоснабжения вызвал остановку в Кропивницком крупнейшей юго-западной котельной. Из-за этого в городе 300 жилых домов остались без тепла.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Три ДТП произошли в Кропивницком из-за прорыва трубы