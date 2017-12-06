Через аварію у Кропивницькому понад півсотні будинків та дитсадки залишились без тепла
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 грудня. УНН. Сьогодні у Кропивницькому без теплопостачання залишились 51 житловий будинок і 2 дитсадки. Про це повідомили у прес-службі ДП “Кіровоградтепло”, передає УНН.
Згідно з інформацією, теплопостачання припинили через порив в теплокамерi № 5 на вул.Жадова.
В даний момент ведуться ремонтні роботи.
Нагадаємо, 3 грудня порив у системі водопостачання спричинив зупинку у Кропивницькому найбільшої південно-західної котельні. Через це у місті 300 житлових будинків залишились без тепла.
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