Из-за аварии танкера у берегов Одессы открыли уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. По факту аварии танкера у берегов Одессы открыто уголовное производство. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.
"Открыли уголовное производство по ст. 276 ч. 1 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, - ред.)", - рассказали в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.
Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта.
22 ноября танкер перевернулся.
Позже все члены экипажа пострадавшего судна были спасены.
Также напомним, 23 ноября возле места аварии танкера в Одессе было в 157 раза превышено содержание нефтепродуктов.