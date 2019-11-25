Через аварію танкера біля Одеси відкрили кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. За фактом аварії танкера біля Одеси відкрито кримінальне провадження. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.
"Відкрили кримінальне провадження за ст. 276 ч. 1 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, - ред.)", - розповіли у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.
Нагадаємо, танкер-заправник Delfi в сильний шторм вночі 21 листопада дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту.
22 листопада танкер перекинувся.
Пізніше усі члени екіпажу постраждалого судна були врятовані.
Також нагадаємо, 23 листопада біля місця аварії танкеру в Одесі був у 157 рази перевищений вміст нафтопродуктів.