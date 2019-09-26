Чемпионат мира по регби-2019: итальянские регбисты одержали победу над командой Канады
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Сборная Италии по регби выиграла у команды Канады со счетом 48:7 в матче группового этапа Кубка мира. Встреча прошла в японском городе Фукуока, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.
Сборная Италии набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче, команда Канады не набрала очков. Следующий матч в группе пройдет в субботу, встретятся сборные ЮАР и Намибии.
В турнирной таблице группы В первое место занимают итальянцы (10 очков, два матча), второе — новозеландцы (четыре очка, один матч), у сборных ЮАР, Намибии и Канады нет набранных баллов (все провели по одному матчу).
Стоит напомнить, что вчера уругвайские регбисты одержали победу над командой Фиджи.