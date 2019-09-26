Чемпионат мира по регби-2019: итальянские регбисты одержали победу над командой Канады

Сборная Италии набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче, команда Канады не набрала очков. Следующий матч в группе пройдет в субботу, встретятся сборные ЮАР и Намибии.

В турнирной таблице группы В первое место занимают итальянцы (10 очков, два матча), второе — новозеландцы (четыре очка, один матч), у сборных ЮАР, Намибии и Канады нет набранных баллов (все провели по одному матчу).

Стоит напомнить, что вчера уругвайские регбисты одержали победу над командой Фиджи.