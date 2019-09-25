Чемпіонат світу з регбі-2019: уругвайські регбісти здобули перемогу над командою Фіджі

Збірні Уругваю і Фіджі виступають в групі D разом з командами Австралії, Грузії та Уельсу. Збірна Уругваю набрала чотири очки за перемогу і одне бонусне очко за чотири і більше спроби в матчі, команда Фіджі набрала два очки. Наступний матч в групі пройде в неділю, зустрінуться збірні Грузії та Уругваю.

21 вересня в першому матчі групи D збірна Австралії переграла команду Фіджі (39:21), а в понеділок валлійські регбісти виявилися сильнішими грузин (43:14).