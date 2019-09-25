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Чемпионат мира по регби-2019: уругвайские регбисты одержали победу над командой Фиджи

Киев • УНН

 • 12771 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Сборная Уругвая по регби выиграла у команды Фиджи со счетом 30:27 в матче группового этапа Чемпионата мира. Встреча прошла в японском городе Камаиси (префектура Иватэ), пишет УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.

Чемпионат мира по регби-2019: уругвайские регбисты одержали победу над командой Фиджи

Сборные Уругвая и Фиджи выступают в группе D вместе с командами Австралии, Грузии и Уэльса. Сборная Уругвая набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче, команда Фиджи набрала два очка. Следующий матч в группе пройдет в воскресенье, встретятся сборные Грузии и Уругвая.

21 сентября в первом матче группы D сборная Австралии переиграла команду Фиджи (39:21), а в понедельник валлийские регбисты оказались сильнее грузин (43:14).

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