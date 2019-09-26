Чемпіонат світу з регбі-2019: італійські регбісти здобули перемогу над командою Канади
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Збірна Італії з регбі виграла у команди Канади з рахунком 48:7 в матчі групового етапу Кубка світу. Зустріч пройшла в японському місті Фукуока, пише УНН з посиланням на офіційний сайт турніру.
Збірна Італії набрала чотири очки за перемогу і одне бонусне очко за чотири і більше спроби в матчі, команда Канади не набрала очок. Наступний матч в групі пройде в суботу, зустрінуться збірні ПАР і Намібії.
У турнірній таблиці групи В перше місце займають італійці (10 очок, два матчі), друге - новозеландці (чотири очки, один матч), у збірних ПАР, Намібії та Канади немає набраних балів (всі провели по одному матчу).
Варто нагадати, що вчора уругвайські регбісти здобули перемогу над командою Фіджі.