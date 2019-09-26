Чемпионат мира по регби-2019: Англия победила команду США
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Сборная Англии по регби выиграла у команды США со счетом 45:7 в матче группового этапа Чемпионата мира. Встреча прошла в японском городе Кобе, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.
Сборная Англии набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче, команда США не набрала очков. Следующий матч в группе пройдет в субботу, встретятся сборные Аргентины и Тонга.
В турнирной таблице группы С первое место занимают англичане (10 очков, два матча), второе — французы (четыре очка, один матч), третье — аргентинцы (одно очко, один матч), у команд США и Тонга нет набранных очков (обе сборные провели по одной игре).
Как писал УНН, сегодня итальянские регбисты одержали победу над командой Канады.