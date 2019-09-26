Чемпіонат світу з регбі-2019: Англія перемогла команду США
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Збірна Англії з регбі виграла у команди США з рахунком 45:7 в матчі групового етапу Чемпіонату світу. Зустріч пройшла в японському місті Кобе, пише УНН з посиланням на офіційний сайт турніру.
Збірна Англії набрала чотири очки за перемогу і одне бонусне очко за чотири і більше спроби в матчі, команда США не набрала очок. Наступний матч в групі пройде в суботу, зустрінуться збірні Аргентини та Тонга.
У турнірній таблиці групи С перше місце займають англійці (10 очок, два матчі), друге — французи (чотири очки, один матч), третє — аргентинці (одне очко, один матч), у команд США і Тонга немає набраних очок (обидві збірні провели по одній грі).
Як писав УНН, сьогодні італійські регбісти здобули перемогу над командою Канади.