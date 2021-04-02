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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Чемпион мира выразил желание провести бой с Ломаченко

Чемпион мира выразил желание провести бой с Ломаченко

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. Мексиканский чемпион WBC во втором полулегком весе Оскар Вальдес (29-0, 23 КО) выразил готовность к боям с лучшими боксерами дивизиона, сообщает УНН со ссылкой на "boxingscene.com".

Цитата

“Конечно же я этого хочу. Знаете, в конце концов бои обеспечивают финансами мою семью. Поэтому мы хотим больших и громких поединков. Я с радостью подрался бы с Ломаченко. Я с большим удовольствием провел бы бой с Ломаченко, Джервонтою Дэвисом или победителем боя Фремптон — Херринг. Поединки, за которые платят больше денег, желанные для меня. Плюс это те бои, которые хотят увидеть люди”, — подчеркнул Вальдес.

Справка

Вальдес — бронзовый призер чемпионата мира (2009), серебряный призер Панамериканских игр (2011), чемпион молодежного чемпионата мира (2008) в любителях. Среди профессионалов чемпион мира по версии WBO (2016-2019) в полулегком весе. В феврале Вальдес нокаутировал Мигеля Берчельта и завоевал чемпионский пояс WBC во втором полулегком весе.

Напомним

Тайсон анонсировал выставочный бой с Холифилдом.

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