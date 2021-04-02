Чемпіон світу виразив бажання провести бій із Ломаченком

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Мексиканський чемпіон WBC у другій напівлегкій вазі Оскар Вальдес (29-0, 23 КО) виразив готовність до боїв із найкращими боксерами дивізіону, повідомляє УНН з посиланням на "boxingscene.com".

Цитата

“Звичайно ж я цього хочу. Знаєте, в кінці кінців бої забезпечують фінансами мою родину. А тому ми хочемо більших і гучних поєдинків. Я з радістю побився б з Ломаченко. Я з великим задоволенням провів би бій з Ломаченко, Джервонтою Девісом або переможцем бою Фремптон — Херрінг. Поєдинки, за які платять найбільше грошей, найбажаніші для мене. Плюс це ті бої, які хочуть побачити люди”, — наголосив Вальдес.

Довідка

Вальдес — бронзовий призер чемпіонату світу (2009), срібний призер Панамериканських ігор (2011), чемпіон молодіжного чемпіонату світу (2008) у любителях. Серед професіоналів чемпіон світу за версією WBO (2016-2019) в напівлегкій вазі. У лютому Вальдес нокаутував Мігеля Берчельта і завоював чемпіонський пояс WBC у другій напівлегкій вазі.

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