Чемпион мира Роналдиньо будет баллотироваться в сенат Бразилии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Экс-футболист сборной Бразилии и нескольких грандов европейского футбола Роналдиньо решил связать свою жизнь с политикой, информирует УНН со ссылкой на сайт Football Italia.
Роналдинью будет избираться в бразильский сенат по списку от Социал-христианской партии от штата Минас-Жерайс.
37-летний бразилец официально пока не выдвигал свою кандидатуру, но он входит в команду Жаира Болсонаро, кандидата в президенты Бразилии на следующих выборах и председателя Социал-христианской партии.
Стоит отметить, что бразилец закончил профессиональную карьеру футболиста в 2015 году.
Заметим, что Роналдиньо выступал за "ПСЖ", "Барселону", "Милан" и еще ряд бразильских коллективов. На клубном уровне спортсмен дважды выигрывал чемпионат Испании, один раз чемпионат Италии и Лигу чемпионов. За национальную команда Бразилии оспаривал титул чемпиона мира 2002 года.
Добавим, что с 2016 года Ронни начал выступать за индийские клубы по футзалу.
Напомним, что Роналдиньо с начала 2017 стал новым послом каталонской "Барселоны".