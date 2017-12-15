Чемпіон світу Роналдінью балотуватиметься в сенат Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Екс-футболіст збірної Бразилії та кількох грандів європейського футболу Роналдінью вирішив пов'язати своє життя із політикою, інформує УНН з посиланням на сайт Football Italia.
Роналдінью обиратиметься в бразильський сенат за списком від Соціал-християнської партії від штату Мінас-Жерайс.
37-річний бразилець офіційно поки не висував свою кандидатуру, але він входить в команду Жаіра Болсонаро, кандидата в президенти Бразилії на наступних виборах і голови Соціал-християнської партії.
Варто відзначити, що бразилець закінчив професійну кар'єру футболіста у 2015 році.
Зауважимо, що Роналдінью виступав за "ПСЖ", "Барселону", "Мілан" та ще ряд бразильських колективів. На клубному рівні спортсмен двічі вигравав чемпіонат Іспанії, один раз чемпіонат Італії та Лігу чемпіонів. За національну команда Бразилії виборював титул чемпіона світу 2002 року.
Додамо, що з 2016 року Ронні почав виступати за індійські клуби з футзалу.
Нагадаємо, що Роналдінью з початку 2017 року став новим послом каталонської "Барселони".