Чемпион мира Фьюри оценил шансы Джошуа на победу в бою-реванше с Усиком
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Обладатель чемпионского титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри назвал шансы на победу во втором бою с Александром Усиком против Джошуа, передает УНН со ссылкой на YouTube-канал "iFL TV".
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По мнению Фьюри, для победы Джошуа необходимо будет кардинально изменить план на бой с Усиком.
“Конечно, Джошуа может выиграть. Я считаю, что любой способен одержать победу в супертяжелом весе, но ему многое нужно изменить многие после первой встречи. Он попытался перебоксировав боксера, как перед этим все и говорили. Все думают, что если Джошуа пойдет вперед и использует свою силу, то сможет победить. Но это не так легко сделать. Когда ты имеешь дело с легким на ногах, ловким и леворуким, тогда его всегда будет сложно побить ”, - сказал Фьюри.
Напомним
Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.