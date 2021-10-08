Чемпіон світу Ф’юрі оцінив шанси Джошуа на перемогу в бою-реванші із Усиком

Цитата

На думку Ф’юрі, задля перемоги Джошуа необхідно буде кардинально змінити план на бій із Усиком.

“Звичайно, Джошуа може виграти. Я вважаю, що будь-який здатний здобути перемогу в суперважкій вазі, але йому багато що потрібно змінити багато після першої зустрічі. Він спробував перебоксувати боксера, як перед цим всі і говорили. Всі думають, що якщо Джошуа піде вперед і використає свою силу, то зможе перемогти. Але це не так легко зробити. Коли ти маєш справу з легким на ногах, спритним і ліворуким, тоді його завжди буде складно побити”, — сказав Ф’юрі.

Нагадаємо

Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і став чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі.