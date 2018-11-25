Чемпион Филиппин стал следующим соперником боксера Беринчика

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 92211 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104908 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 140190 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137634 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132905 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126679 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165415 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117965 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141547 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145355 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Чемпион Филиппин стал следующим соперником боксера Беринчика

Чемпион Филиппин стал следующим соперником боксера Беринчика

Киев  •  УНН

 • 7063 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Город Бровары уже 22 декабря примет следующий бой украинца Дениса Беринчика (9-0, 6 КО) и чемпиона Филиппин Росеки Кристобаля по прозвищу “The Gentle Giant”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на промоутерскую компанию братьев Кличко.

Нынешнему сопернику Беринчика 24 года. За плечами Кристобаля 17 поединков, 15 побед, 11 из которых он завершил нокаутом. Предыдущий бой провел в ноябре 2017 года против соотечественника Ромео Жакоселема. Кристобаль завершил поединок досрочно, и стал обладателем титула чемпиона Филиппин В суперлегком весе. В активе Росеки также пояс чемпиона Филиппин в легкой весовой категории. Практически все бои филиппинец провел на родине, за исключением двух поединков в Мексике, на кону одного из которых стоял титул WBC Latino.

Примечательно, что кроме того, второй номер рейтинга WBO украинец Олег Малиновский (23-0, 7 KO) проведет защиту титула чемпиона Европы по версии WBO в полулегком весе. Соперником Малиновского будет чемпион Италии Франческо Гранделли (10-1-1, 2 КО).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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