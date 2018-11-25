Чемпион Филиппин стал следующим соперником боксера Беринчика
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Город Бровары уже 22 декабря примет следующий бой украинца Дениса Беринчика (9-0, 6 КО) и чемпиона Филиппин Росеки Кристобаля по прозвищу “The Gentle Giant”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на промоутерскую компанию братьев Кличко.
Нынешнему сопернику Беринчика 24 года. За плечами Кристобаля 17 поединков, 15 побед, 11 из которых он завершил нокаутом. Предыдущий бой провел в ноябре 2017 года против соотечественника Ромео Жакоселема. Кристобаль завершил поединок досрочно, и стал обладателем титула чемпиона Филиппин В суперлегком весе. В активе Росеки также пояс чемпиона Филиппин в легкой весовой категории. Практически все бои филиппинец провел на родине, за исключением двух поединков в Мексике, на кону одного из которых стоял титул WBC Latino.
Примечательно, что кроме того, второй номер рейтинга WBO украинец Олег Малиновский (23-0, 7 KO) проведет защиту титула чемпиона Европы по версии WBO в полулегком весе. Соперником Малиновского будет чемпион Италии Франческо Гранделли (10-1-1, 2 КО).