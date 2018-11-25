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Чемпіон Філіппін став наступним суперником боксера Берінчика

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Місто Бровари вже 22 грудня прийме наступний бій українця Дениса Берінчика (9-0, 6 КО) та чемпіону Філіппін Росекі Крістобаля на прізвисько “The Gentle Giant”. Про це інформує УНН з посиланням на промоутерську компанію братів Кличко.

Нинішньому супернику Берінчика 24 роки. За плечима Крістобаля 17 поєдинків, 15 перемог, 11 з яких він завершив нокаутом. Попередній бій провів у листопаді 2017 року проти співвітчизника Ромео Жакоселема. Крістобаль завершив поєдинок достроково, і став володарем титулу чемпіона Філіппін У суперлегкій вазі. В активі Росекі також пояс чемпіона Філіппін у легкій ваговій категорії. Практично всі бої філіппінець провів на батьківщині, за винятком двох поєдинків у Мексиці, на кону одного з яких стояв титул WBC Latino.

Примітно, що крім того, другий номер рейтингу WBO українець Олег Малиновський (23-0, 7 KO) проведе захист титулу чемпіона Європи за версією WBO в напівлегкій вазі. Суперником Малиновського буде чемпіон Італії Франческо Гранделлі (10-1-1, 2 КО).

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