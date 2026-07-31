"Челси" получил штраф в 10 млн фунтов и условный запрет на два трансферных окна

"Челси" оштрафовали на 10 млн фунтов и назначили условный запрет на два трансферных окна после признания нарушений правил Футбольной ассоциации Англии в отношении агентов (FA). Об этом сообщает Sky Sports, пишет УНН.

Детали

Ранее независимая комиссия назначила клубу условное снятие шести очков, однако это решение отменили, а вместо него ввели условный запрет на трансферы.

FA в пятницу подтвердила применение санкций в отношении лондонского клуба, который признал в общей сложности 74 нарушения правил ассоциации, касающихся работы с агентами, посредниками и стороннего финансирования игроков.

Новые владельцы клуба сами сообщили футбольным органам о нарушениях в мае 2022 года, когда находились на этапе покупки "Челси" у российского миллиардера Романа Абрамовича.

Считается, что среди трансферов, вызвавших вопросы в процессе смены владельцев, были сделки по таким игрокам, как Эден Азар, Самюэль Это’О и Виллиан. При этом нет никаких предположений о нарушениях со стороны самих футболистов.

Шестиматчевое снятие очков с отсрочкой до 30 июня 2027 года было назначено независимой комиссией, которая первоначально рассматривала дело, однако клуб подал апелляцию. Апелляционный совет заменил это наказание на условный запрет на два трансферных окна.

Штраф в размере 10 млн фунтов, наложенный регуляторной комиссией, не подлежал обжалованию. Вся сумма будет направлена на развитие массового футбола.

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Ранее "Челси" уже заключал соглашения об урегулировании санкций по этому делу с Премьер-лигой и УЕФА.

Футбольный клуб "Челси" рад подтвердить, что судебные органы FA приняли окончательное решение по историческим регуляторным вопросам, о которых клуб самостоятельно сообщил - говорится в заявлении клуба.

В 2022 году клуб сам обратился ко всем соответствующим регуляторам по поводу возможных исторических нарушений правил. После этого он открыто и прозрачно сотрудничал со всеми органами, в том числе добровольно и проактивно передав тысячи документов.

Как уже сообщалось, соглашения об урегулировании были заключены с УЕФА и Премьер-лигой по тем же вопросам, которые уже рассматривались. Клуб рад подтвердить, что после завершения процесса в FA все регуляторные производства в отношении клуба завершены.

Мы благодарны УЕФА, Премьер-лиге и FA за сотрудничество на протяжении всего процесса".

Ранее в этом году "Челси" получил крупнейший в истории Премьер-лиги штраф вместе с годовым запретом на трансферы, отсроченным на два года. Общая сумма штрафа — 10,75 млн фунтов — касалась скрытых выплат агентам на 47,5 млн фунтов в период с 2011 по 2018 годы, когда владельцем клуба был Роман Абрамович, а также нарушений правил регистрации молодых футболистов.

Первоначально общий штраф должен был составить 20 млн фунтов, однако его уменьшили вдвое из-за того, что "Челси" сам сообщил о нарушениях и сотрудничал со следствием.

В отчете Премьер-лиги упоминались несколько трансферов, связанных со скрытыми выплатами, в частности переходы Азара, Это’О, Виллиана, Рамиреса, Давида Луиса, Андре Шюррле и Неманьи Матича. Имена четырех футболистов в документе были скрыты.

Клубы ежегодно должны предоставлять FA и Премьер-лиге точную финансовую информацию. То же самое касается УЕФА и команд, которые участвуют в ее турнирах.

В июле 2023 года УЕФА оштрафовал "Челси" на 8,64 млн фунтов за неполную финансовую отчетность предыдущих владельцев в 2018 и 2019 годах. Было обнаружено как минимум шесть подозрительных платежей офшорным компаниям, связанных с трансферами.

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