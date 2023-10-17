Чехия собирается избавиться от зависимости от российской нефти за считанные месяцы

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«Чехия должна стать гораздо более сильным государством, когда речь заходит об энергетике, включая контроль над ключевым сырьем», - сказал Фиала.

Он также добавил, что подобное развитие событий ожидается и для российского ядерного топлива. Правительство страны работает над усилением роли государства в энергетике, которая, по словам чешского премьера, является стратегически важной отраслью.

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Чехия, как указано, обеспечила себе долю в терминалах сжиженного природного газа (СПГ) и сейчас готовится к увеличению мощности трансальпийского газопровода TAL.

Страна также делает следующие шаги в проекте строительства новых ядерных реакторов, - как обычных, так и малых модульных.

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