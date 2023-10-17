Чехия собирается избавиться от зависимости от российской нефти за считанные месяцы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Чехия избавится от зависимости от российской нефти за считанные месяцы, как она избавилась от зависимости от российского газа. Об этом заявил сегодня на конференции SH!FTS премьер-министр страны Петр Фиала, сообщает УНН со ссылкой на České noviny.
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«Чехия должна стать гораздо более сильным государством, когда речь заходит об энергетике, включая контроль над ключевым сырьем», - сказал Фиала.
Он также добавил, что подобное развитие событий ожидается и для российского ядерного топлива. Правительство страны работает над усилением роли государства в энергетике, которая, по словам чешского премьера, является стратегически важной отраслью.
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Чехия, как указано, обеспечила себе долю в терминалах сжиженного природного газа (СПГ) и сейчас готовится к увеличению мощности трансальпийского газопровода TAL.
Страна также делает следующие шаги в проекте строительства новых ядерных реакторов, - как обычных, так и малых модульных.
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