Чехія збирається позбутися залежності від російської нафти за лічені місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Чехія позбудеться залежності від російської нафти за лічені місяці, як вона позбулася залежності від російського газу. Про це заявив сьогодні на конференції SH!FTS прем'єр-міністр країни Петро Фіала, повідомляє УНН з посиланням на České noviny.
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«Чехія повинна стати набагато сильнішою державою, коли мова заходить про енергетику, включаючи контроль над ключовою сировиною», - сказав Фіала.
Він також додав, що подібний розвиток подій очікується і для російського ядерного палива. Уряд країни працює над посиленням ролі держави в енергетиці, яка, за словами чеського прем'єра, є стратегічно важливою галуззю.
Доповнення
Чехія, як вказано, забезпечила собі частку в терміналах скрапленого природного газу (СПГ) і наразі готується до збільшення потужності трансальпійського газопроводу TAL.
Країна також робить наступні кроки в проекті будівництва нових ядерних реакторів, - як звичайних, так і малих модульних.
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