Чехия обсудит законы для упрощения предпринимательской деятельности иностранцев
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Правительство Чехии обсудит законы, которые улучшат условия предпринимательской деятельности иностранцев, передает УНН со ссылкой на Radio Prague.
Так, на следующей неделе правительство обсудит поправки к закону об иностранцах и изменения в других, связанных с этим законах, благодаря которым может увеличиться срок пребывания иностранцев на территории ЧР.
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В настоящее время граждане иностранных государств могут находиться по рабочей визе на территории Чехии 90 дней. Если они хотят остаться в ЧР, им необходимо подать заявление на продление визы.
Согласно с грядущими изменениями, иностранцы смогут находиться на территории Чехии до шести месяцев, в частности, находясь на сезонных заработках.
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Если же их предпринимательская деятельность касается серьезных инвестиций, срок может длиться до двух лет. Изменения формулировки закона необходимы из-за требования ЕС, которые были одобрены в 2014 году.