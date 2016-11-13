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15 марта, 19:03 • 109406 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150222 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127422 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120679 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107075 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102555 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97344 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Чехия обсудит законы для упрощения предпринимательской деятельности иностранцев

Чехия обсудит законы для упрощения предпринимательской деятельности иностранцев

Киев • УНН

 • 9602 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Правительство Чехии обсудит законы, которые улучшат условия предпринимательской деятельности иностранцев, передает УНН со ссылкой на Radio Prague.

Так, на следующей неделе правительство обсудит поправки к закону об иностранцах и изменения в других, связанных с этим законах, благодаря которым может увеличиться срок пребывания иностранцев на территории ЧР.

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В настоящее время граждане иностранных государств могут находиться по рабочей визе на территории Чехии 90 дней. Если они хотят остаться в ЧР, им необходимо подать заявление на продление визы.

Согласно с грядущими изменениями, иностранцы смогут находиться на территории Чехии до шести месяцев, в частности, находясь на сезонных заработках.

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Если же их предпринимательская деятельность касается серьезных инвестиций, срок может длиться до двух лет. Изменения формулировки закона необходимы из-за требования ЕС, которые были одобрены в 2014 году.

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