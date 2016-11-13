Чехія обговорить закони для спрощення підприємницької діяльності іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Уряд Чехії обговорить закони, які поліпшать умови підприємницької діяльності іноземців, передає УНН з посиланням на Radio Prague.
Так, наступного тижня уряд обговорить поправку до закону про перебування іноземців та зміни в інших, пов’язаних з цим законах, завдяки яким може збільшитися термін перебування іноземців на території ЧР.
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В даний час громадяни іноземних держав можуть перебувати за робочою візою на території Чехії 90 днів. Якщо вони хочуть залишитися в ЧР, їм необхідно подати заяву на продовження візи.
Відповідно з прийдешніми змінами, іноземці зможуть перебувати на території Чехії до шести місяців, зокрема, перебуваючи на сезонних заробітках.
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Якщо ж їх підприємницька діяльність стосується серйозних інвестицій, термін може тривати до двох років. Зміни формулювання закону необхідні через вимоги ЄС, які були схвалені в 2014 році.