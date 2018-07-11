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Ждите в гости: "Киевэнерго" проводит рейды по должникам за тепло

Ждите в гости: "Киевэнерго" проводит рейды по должникам за тепло

Киев  •  УНН

 • 17670 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. "Киевэнерго" вместе с Исполнительной службой проводят рейды по должникам за тепло, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.

“Киевэнерго” и Исполнительная служба проводят рейды по должникам за тепло“, - рассказали в ”Киевэнерго“.

Как пояснили в компании, задолженность потребителей и госбюджета за тепло и горячую воду перед „Киевэнерго“ на 1 июля 2018 года составляет почти 3,8 млрд грн. Чтобы взыскать эти долги „Киевэнерго“ применяет все предусмотренные законом методы.

„Это претензионно-исковая работа. Если клиент не реагирует на предупреждения о задолженности в течение 3-х месяцев, его дело передается в суд. После получения решения суда компания обращается в исполнительную службу с заявлением о его принудительном исполнении. Должник также вносится в Единый реестр должников, что затрудняет в дальнейшем оформление любых сделок по отчуждению его имущества. Также исполнительная служба может применять к должнику другие меры принудительного взыскания — например, арест средств и имущества, запрет выезда за границу и т.п.“, - отметили в ”Киевэнерго“.

Как сообщили в компании, на днях представители “Киевэнерго” и Исполнительной службы отправились к нескольким таких должникам.

Например, ООО “Украинско-немецкая клиника” задолжало за тепло почти 200 тыс. грн и игнорировало предупреждения компании об обращении в суд. Теперь имеет дело с Исполнительной службой, которая меет право списать средства со счетов, описать, арестовать и продать на открытых торгах имущество общества.

При этом отсутствие представителей должника по его местонахождению не является препятствием для проведения исполнительных действий: на основании постановления суда описание и продажа имущества могут быть осуществлены и без участия должника.

Что касается населения и различных форм ЖЭО, то они задолжали “Киевэнерго” за отопление и горячую воду почти 2,7 млрд грн.

Участники рейда побывали и у киевлян. Рейд проводился на Печерске — по ул. М. Емельяновича-Павленко, И. Кудри и Правобережной.

“Клиентам напомнили о необходимости погашения долгов и предупредили, что в случае неуплаты долга в ближайшее время будет проведено принудительное списание средств с их счетов, а также осуществлено описание и продажа имущества”, — уточнили в “Киевэнерго”.

В компании напомнили, что менее чем за три недели последние коммунальные энергообъекты, находящиеся в управлении “Киевэнерго”, перейдут городу, в частности, коммунальному предприятию “Киевтеплоэнерго”. Однако “Нафтогаз” отказывается подписывать контракт с “Киевтеплоэнерго” из-за нерешенной ситуации с долгами за газ, из-за чего теплообеспечение столицы под угрозой.

Ранее сообщалось, глава “Нафтогаза” Андрей Коболев надеется на решение вопроса о договорах на поставку газа КП “Киевтеплоэнерго” до конца июля.

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