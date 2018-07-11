Чекайте у гості: "Київенерго" проводить рейди по боржниках за тепло

“Київенерго” та Виконавча служба проводять рейди по боржниках за тепло“, — розповіли у “Київенерго”.

Як пояснили у компанії, заборгованість споживачів та держбюджету за тепло і гарячу воду перед “Київенерго” на 1 липня 2018 року складає майже 3,8 млрд грн. Щоб стягнути ці борги “Київенерго” застосовує усі передбачені законом методи.

“Це претензійно-позовна робота. Якщо клієнт не реагує на попередження про заборгованість протягом 3-х місяців, його справа передається до суду. Після отримання рішення суду компанія звертається до Виконавчої служби із заявою про його примусове виконання. Боржник також вноситься до Єдиного реєстру боржників, що ускладнює в подальшому оформлення будь-яких угод щодо відчуження його майна. Також виконавча служба може застосовувати до боржника інші заходи примусового стягнення — наприклад, арешт коштів та майна, заборона виїзду за кордон тощо”, — зауважили у “Київенерго”.

Як повідомили у компанії, днями представники “Київенерго” та Виконавчої служби навідалися до кількох таких боржників.

Наприклад, ТОВ “Українсько-німецька клініка” заборгувало за тепло майже 200 тис. грн та ігнорувало попередження компанії про звернення до суду. Тепер має справу з Виконавчою службою, яка має право списати кошти з рахунків, описати, арештувати та продати на відкритих торгах майно товариства.

При цьому відсутність представників боржника за його місцезнаходженням не є перешкодою для проведення виконавчих дій: на підставі ухвали суду опис та продаж майна можуть бути здійснені і без участі боржника.

Що стосується населення та різних форм ЖЕО, то вони заборгували “Київенерго” за опалення та гарячу воду майже 2,7 млрд грн.

Учасники рейду побували і у киян. Рейд проводився на Печерську — по вул. М. Омеляновича-Павленка, І. Кудрі та Правобережній.

“Клієнтам нагадали про необхідність погашення боргів та попередили, що у випадку несплати боргу найближчим часом буде проведено примусове списання коштів з їх рахунків, а також здійснено опис та продаж майна”, — уточнили в “Київенерго”.

У компанії нагадали, що менш ніж за три тижні останні комунальні енергооб’єкти, що перебували в управлінні “Київенерго”, перейдуть місту, зокрема, комунальному підприємству “Київтеплоенерго”. Проте “Нафтогаз” відмовляється підписувати контракт з “Київтеплоенерго” через невирішену ситуацію з боргами за газ, через що теплозабезпечення столиці є під загрозою.

Раніше повідомлялось, голова “Нафтогазу” Андрій Коболєв сподівається на вирішення питання щодо угод на постачання газу КП “Київтеплоенерго” до кінця липня.