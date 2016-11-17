Часть средств на создание Фонда энергоэффективности могут перенаправить на "теплые" кредиты - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Часть средств, предусмотренных правительством в проекте бюджета-2017 на создание Фонда энергоэффективности, а именно 400 млн грн, может быть направлена на программу "теплые" кредиты. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с представителями гражданского общества, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Мы действительно разделили 800 млн на 400 и 400. Мы надеемся, что Фонд энергоэффективности появится, парламент его поддержит. И здесь сразу у нас откроется возможность - еще до 100 млн евро. Европейская Комиссия наполнит этот Фонд (энергоэффективности - ред.). Единственное условие, чтобы мы вместе разработали этот законопроект. Так в принципе и сделано сейчас ", - отметил глава правительства.
"Если, не дай Бог, нет, то эти 400 млн будут перенесены на выплату" теплых "кредитов", - добавил премьер-министр.
По словам В.Гройсмана, по инициативе правительства эта программа была дважды продолжена.
"Если 400 млн - это первый квартал, если 800 - это полугодие, то по результатам полугодия мы должны выработать программу продления этого кредитования", - подытожил В.Гройсман.
Напомним, по словам Г.Зубко, в этом году еще около 200 тыс. семей получат "теплые кредиты".
Как сообщал УНН, правительство дополнительно выделило 100 млн грн на "теплые" кредиты.