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Часть средств на создание Фонда энергоэффективности могут перенаправить на "теплые" кредиты - В.Гройсман

Часть средств на создание Фонда энергоэффективности могут перенаправить на "теплые" кредиты - В.Гройсман

Киев • УНН

 • 8106 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Часть средств, предусмотренных правительством в проекте бюджета-2017 на создание Фонда энергоэффективности, а именно 400 млн грн, может быть направлена ​​на программу "теплые" кредиты. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с представителями гражданского общества, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Мы действительно разделили 800 млн на 400 и 400. Мы надеемся, что Фонд энергоэффективности появится, парламент его поддержит. И здесь сразу у нас откроется возможность - еще до 100 млн евро. Европейская Комиссия наполнит этот Фонд (энергоэффективности - ред.). Единственное условие, чтобы мы вместе разработали этот законопроект. Так в принципе и сделано сейчас ", - отметил глава правительства.

"Если, не дай Бог, нет, то эти 400 млн будут перенесены на выплату" теплых "кредитов", - добавил премьер-министр.

По словам В.Гройсмана, по инициативе правительства эта программа была дважды продолжена.

"Если 400 млн - это первый квартал, если 800 - это полугодие, то по результатам полугодия мы должны выработать программу продления этого кредитования", - подытожил В.Гройсман.

Напомним, по словам Г.Зубко, в этом году еще около 200 тыс. семей получат "теплые кредиты".

Как сообщал УНН, правительство дополнительно выделило 100 млн грн на "теплые" кредиты.

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