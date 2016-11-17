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Частину коштів на створення Фонду енергоефективності можуть перенаправити на “теплі” кредити — В.Гройсман

Частину коштів на створення Фонду енергоефективності можуть перенаправити на “теплі” кредити — В.Гройсман

Київ • УНН

 • 8106 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Частина коштів, передбачених урядом у проекті Бюджету-2017 на створення Фонду енергоефективності, а саме 400 млн грн, може бути направлена на програму “теплі” кредити. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі із представниками громадянського суспільства, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабміну.

“Ми насправді розділили 800 млн на 400 і 400. Ми сподіваємося, що Фонд енергоефективності постане, парламент його підтримає. І тут одразу у нас відкриється можливість — ще до 100 млн євро Європейська Комісія наповнить цей Фонд (енергоефективності — ред.). Єдина умова,щоб ми разом напрацювали цей законопроект. Так в принципі і зроблено зараз”, — зазначив голова уряду.

“Якщо, не дай Бог, ні, то ці 400 млн будуть перенесені на виплату „теплих“ кредитів”, — додав Прем’єр-міністр.

За словами В.Гройсмана, з ініціативи уряду ця програма була двічі продовжена.

“Якщо 400 млн — це перший квартал, якщо 800 — це півріччя, то за результатами півріччя нам треба напрацювати програму продовження цього кредитування”, — підсумував В.Гройсман.

Нагадаємо, за словами Г.Зубка, цього року ще близько 200 тис. сімей отримають “теплі кредити”.

Як повідомляв УНН, уряд додатково виділив 100 млн грн на "теплі" кредити.

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