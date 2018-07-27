Часть украинцев не сможет увидеть лунное затмение

"Не все украинцы смогут это увидеть собственными глазами, ведь дождевые облака будут закрывать часть нашей территории. По прогнозам на указанное время, свободными от облаков будут восток, большинство юга, и частично западные области, а вот в центральных, северных областях, в том числе и в Киевской области ожидаются дожди", - говорится в сообщении.

Также гидрометцентр опубликовал карту облачности, на которой можно увидеть, будет ли видно затмение в вашем регионе. Так, в Киевской области, в северных и центральных областях, лунное затмение скорее всего не будет видно. На всей остальной территории Украины небо свободное от облаков.

Напомним, сегодня, 27 июля, украинцы смогут наблюдать чрезвычайно длинные лунное затмение, во время которого Луна получит "кровавый" оттенок.



