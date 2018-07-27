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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 32050 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 96764 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121684 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129369 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167963 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152937 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140766 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130404 просмотра

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7 марта, 08:52 • 180410 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118319 просмотра

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Часть украинцев не сможет увидеть лунное затмение

Часть украинцев не сможет увидеть лунное затмение

Киев  •  УНН

 • 11471 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Часть украинцев не сможет увидеть самое дольше лунное затмение в этом веке, которое должно состояться в 22:21 по киевскому времени. Об этом в Facebook сообщает Украинский гидрометцентр, передает УНН.

"Не все украинцы смогут это увидеть собственными глазами, ведь дождевые облака будут закрывать часть нашей территории. По прогнозам на указанное время, свободными от облаков будут восток, большинство юга, и частично западные области, а вот в центральных, северных областях, в том числе и в Киевской области ожидаются дожди", - говорится в сообщении.

Также гидрометцентр опубликовал карту облачности, на которой можно увидеть, будет ли видно затмение в вашем регионе. Так, в Киевской области, в северных и центральных областях, лунное затмение скорее всего не будет видно. На всей остальной территории Украины небо свободное от облаков.

Напомним, сегодня, 27 июля, украинцы смогут наблюдать чрезвычайно длинные лунное затмение, во время которого Луна получит "кровавый" оттенок.

Украинские Национальные Новости

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