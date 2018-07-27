Частина українців не зможе побачити місячне затемнення

"Не всі українці зможуть це побачити на власні очі, адже дощові хмари закриватимуть частину нашої території. За прогнозами на вказаний час, вільними від хмар будуть схід, більшість півдня, та частково західні області, а ось у центральних, північних областях, в тому числі і на Київщині очікуються дощі", - йдеться у повідомленні.

Також гідрометцентр опублікував карту хмарності, на якій можна побачити, чи буде видно затемнення у вашому регіоні. Так, на Київщині, в північних та центральних областях, місячне затемнення скоріше за все не буде видно. На всій іншій території України небо вільне від хмар.

Нагадаємо, сьогодні, 27 липня, українці зможуть спостерігати надзвичайно довге місячне затемнення, під час якого Місяць отримає "кривавий" відтінок.



