В Свято-Преображенском соборе в Одессе, который был поврежден в июле прошлого года в результате российского обстрела, частично восстановлена крыша и сторона собора, которая была больше всего разрушена. В соборе уже проходят службы. Об этом рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Уже восстанавливается. Сегодня в результате средств пожертвований граждан, одесситов, которые сегодня ходят в собор, потому что там работает и нижний собор, и буквально несколько дней назад был в соборе, то там левое крыло уже открыли в верхнем храме и там проходят также службы и поэтому неравнодушные одесситы, гости города жертвуют средства. И сегодня уже восстановлена частично крыша, частично восстановлена та сторона, которая была больше всего разрушена. Даже, уже стены стоят - сказал Кипер.

Он добавил, что сегодня было подписано межправительственное соглашение с итальянским правительством по восстановлению памятников архитектуры центральной части города, которые охраняются ЮНЕСКО.

Также, по его словам, в результате удара было повреждено более двух сотен объектов.

Напомним

В этот день в прошлом году россияне атаковали Одессу и попали в Спасо-Преображенский собор.